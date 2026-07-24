Targa Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Targa Exploration präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 CAD. Im Vorjahr waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at