Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
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05.11.2026 12:06:42
Targa Resources Corp. Announces Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Targa Resources Corp. (TRGP) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $658.2 million. This compares with $478.4 million last year.
The company's revenue for the period rose 34.9% to $5.599 billion from $4.151 billion last year.
Targa Resources Corp. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $658.2 Mln. vs. $478.4 Mln. last year. -Revenue: $5.599 Bln vs. $4.151 Bln last year.
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Nachrichten zu Targa Resources Corp.
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05.08.26
|Ausblick: Targa Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Targa Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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