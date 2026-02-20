Targa Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Targa Resources präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Targa Resources 4,06 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Targa Resources ein EPS von 5,74 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 17,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Targa Resources einen Umsatz von 16,63 Milliarden USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,50 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 16,90 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at