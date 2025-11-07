Targa Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Targa Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,15 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,89 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at