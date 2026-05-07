Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
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07.05.2026 12:31:41
Targa Resources Q1 Net Income Rises; Increases 2026 Adj. EBITDA Estimate
(RTTNews) - Targa Resources (TRGP) reported that its first quarter net income attributable to common shareholders increased to $479.6 million from $200.0 million, prior year. Adjusted EBITDA was $1.4 billion, an increase of 19% year-over-year. Total revenues were $4.09 billion compared to $4.56 billion.
Targa now estimates 2026 adjusted EBITDA to be between $5.7 billion and $5.9 billion, a 17 percent increase year-over-year, based on the midpoint of the range.
In pre-market trading on NYSE, Targa Resources shares are up 1.99 percent to $254.46.
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