Target Aktie

Target für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

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22.07.2026 13:07:44

Target Corporation Appoints Former CEO Of 7-Eleven As Board Member

(RTTNews) - Target Corporation (TGT) said on Wednesday that it has elected Joe DePinto, former CEO of 7-Eleven, Inc., to its Board of Directors. He will join Target's Board on August 1 and serve on Infrastructure and Finance, and Audit and Risk committees.

DePinto has over 30 years of leadership experience across retail and consumer products. He also held leadership roles at PepsiCo Inc.(PEP) and GameStop Corporation (GME) and brings public company governance expertise from boards including Brinker International Inc. (EAT), Jo-Ann Stores (JAS), and OfficeMax Inc.(OMX).

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