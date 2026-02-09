WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
Target cuts office and warehouse jobs, shifting ‘significantly more payroll’ to stores
Target is cutting around 500 jobs, as it tries to put money into making its stores more appealing places to shop, according to reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
