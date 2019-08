Target feiert 20-jährige Designer-Partnerschaften

Einzelhandelsunternehmen blickt auf 20 Jahre mit erschwinglichen, tollen Designs zurück und bringt limitierte Jubiläumskollektion auf den Markt

MINNEAPOLIS, 1. August 2019 /PRNewswire/ -- Diesen Herbst feiert die Target Corporation (NYSE: TGT) den 20. Jahrestag ihrer ersten Designer-Partnerschaft, seinerzeit ein mutiges Unterfangen, mit dem sich das große Einzelhandelsunternehmen jedoch nach wie vor mit schicken, erschwinglichen Designs von der Masse abhebt. Was 1999 mit dem renommierten Architekten Michael Graves begann, hat in den letzten zwei Jahrzehnten zu mehr als 175 Designer-Partnerschaften geführt. Anlässlich dieses Meilensteins öffnet Target sein Archiv und bietet Kunden eine limitierte Kollektion aus 20 seiner früheren Designer-Partnerschaften an.

„Mit Target haben wir die Einzelhandelslandschaft permanent verändert, indem wir das getan haben, was einst als unmöglich galt – nämlich großartiges Design zu einem unglaublichen Preis anzubieten. Dieses Jubiläum feiert unsere reichhaltige Designgeschichte und das vielfältige Spektrum an Partnerschaften, das wir unseren Kunden in den letzten 20 Jahren angeboten haben", so Mark Tritton, Executive Vice President und Chief Merchandising Officer von Target. „Jede Partnerschaft brachte unseren Kunden etwas Besonderes und Spannendes, und mit 20 Jahren Geschichte stehen wir erst am Anfang. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mehr an unglaublichem, inspirierendem und erschwinglichem Design anbieten zu dürfen und jeden Tag aufs Neue Menschen von Target zu überzeugen."

Anlässlich seines Jubiläums bringt Target fast 300 Original-Kultartikel aus 20 früheren Designer-Partnerschaften zurück. Die limitierte Kollektion umfasst Bekleidung, Accessoires, Dekorationen für den Wohnbereich und Küchenbedarf. Die Jubiläumskollektion ist am 14. September in allen Target-Filialen und auf Target.com erhältlich solange der Vorrat reicht, mit Preisen von 7 bis 160 US-Dollar. Es werden unterschiedliche Designer-Kollektionen und Artikel je nach Filiale angeboten und Kunden können bis zu fünf Artikel pro Größe und Farbe kaufen. Besuchen Sie Target.com, sobald das Lookbook zur Verfügung steht, und planen Sie Ihren Einkauf! Wir sind ein Unternehmen, das das Konzept der Inklusion ernst nimmt, und bieten daher die gesamte Damenbekleidung auch in besonderen Größen an. Die Design-Partner der Jubiläumskollektion sind:

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003–2009)

(2003–2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

„Design gehörte schon immer zur Target-DNA. Angefangen mit unseren Filialen bis hin zu den von uns kreierten Produkten und den Partnerschaften, die wir pflegen, unterscheidet sich Target von anderen Anbietern; dies ist einer der Gründe, warum Kunden so gerne bei uns einkaufen", sagte Rick Gomez, Executive Vice President und Chief Marketing und Digital Officer bei Target. Unsere Marketingkampagne feiert mit den Designs von Target eine Kultur der Inklusion und umfasst ein Buch und eine Dokumentation, die jeweils hervorheben, wie Target den Einzelhandel und das Leben unserer Kunden im Laufe der Zeit verändert hat, indem wir großartiges Design für jedermann zugänglich machen."

Neben der Veröffentlichung der Jubiläumskollektion von Target bringt Rizzoli, ein Verlag, der sich aufgrund seiner zahlreichen ästhetisch hochwertigen Bücher einen Namen gemacht hat, einen Band heraus, der die reichhaltige Geschichte von Target mit Kommentaren von Designern und Fans der Kooperationen des Einzelhandelsunternehmens dokumentiert. Dieses Werk ist ab Dienstag, dem 3. September, verfügbar. Target beauftragte zudem die Produktionsfirma RadicalMedia damit, einen Dokumentarfilm zu erstellen, der diesen Herbst veröffentlicht wird und einen genaueren Blick darauf wirft, wie Targets innovativer Ansatz, erschwingliches Design anzubieten, den Einzelhandel für immer verändert hat. Der Film stellt Menschen vor, die eine zentrale Rolle in den Kooperationen mit dem Einzelhändler gespielt haben, darunter neue und aufstrebende sowie etablierte Designer. Weiterführende Informationen finden Sie auf Target.com/abullseyeview . Wir laden Sie dazu ein, in den sozialen Medien unter #Target20 an unseren Diskussionen teilzunehmen.

Informationen zu Target

