Target gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Target veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,44 Milliarden USD im Vergleich zu 23,85 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at