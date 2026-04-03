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03.04.2026 06:31:29
Target Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Target Group lud am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60,0 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Target Group 1,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,21 Prozent zurück. Hier wurden 3,88 Millionen USD gegenüber 6,60 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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