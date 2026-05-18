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18.05.2026 06:31:29
Target Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Target Group hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,43 Prozent zurück. Hier wurden 0,9 Millionen USD gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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