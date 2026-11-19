Target hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,07 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Target einen Umsatz von 25,27 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at