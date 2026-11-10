Target Hospitality: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Target Hospitality lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Target Hospitality ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent auf 129,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at