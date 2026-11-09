Target Hospitality Aktie
WKN DE: A2PFFD / ISIN: US87615L1070
|
09.11.2026 13:17:11
Target Hospitality Corp Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Target Hospitality Corp (TH) released Loss for its third quarter of -$9.208 million
The company's bottom line totaled -$9.208 million, or -$0.09 per share. This compares with -$0.795 million, or -$0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 29.9% to $129.063 million from $99.355 million last year.
Target Hospitality Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$9.208 Mln. vs. -$0.795 Mln. last year. -EPS: -$0.09 vs. -$0.01 last year. -Revenue: $129.063 Mln vs. $99.355 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 435 M To $ 445 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Hospitality Corp Registered Shs
|
08.11.26
|Ausblick: Target Hospitality öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Target Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Target Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Target Hospitality Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Target Hospitality Corp Registered Shs
|11,36
|9,02%