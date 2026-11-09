Target Hospitality Corp Q3 Loss Rises

(RTTNews) - Target Hospitality Corp (TH) released Loss for its third quarter of -$9.208 million

The company's bottom line totaled -$9.208 million, or -$0.09 per share. This compares with -$0.795 million, or -$0.01 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 29.9% to $129.063 million from $99.355 million last year.

Target Hospitality Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$9.208 Mln. vs. -$0.795 Mln. last year. -EPS: -$0.09 vs. -$0.01 last year. -Revenue: $129.063 Mln vs. $99.355 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 435 M To $ 445 M