Target Hospitality präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Target Hospitality lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Target Hospitality einen Umsatz von 69,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at