12.03.2026 06:31:29
Target Hospitality stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Target Hospitality hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target Hospitality im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 83,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,370 USD gegenüber 0,700 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz lag bei 320,63 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 386,27 Millionen USD erwirtschaftet worden.
