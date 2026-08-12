Target Hospitality vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Target Hospitality lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at