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30.08.2026 17:15:00

Target Is Up 66% This Year. Here's Whether the Dividend King Still Has Room to Run After Earnings.

Target (NYSE: TGT) has an incredible dividend history, with 50 consecutive annual dividend increases. That makes it a Dividend King, an elite group that not every company can join. Target has a strong business model that is executed well in both good times and bad. The company is currently working its way out of a bad time, but after gaining 66% in 2026, as of this writing, is there still any value left in the shares?Target is a mass-market retailer, but it tends to focus on offering a higher-quality shopping experience. That generally means nicer stores, a more pleasant shopping environment, and higher prices than those of its main peer, Walmart (NASDAQ: WMT), which has an everyday low-price focus. As elevated inflation levels pressured consumers' budgets, Target was out of step with the market. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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