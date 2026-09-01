Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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02.09.2026 00:15:00
Target Is Up 70% This Year but Still Down 33% From Its Peak. Here's Whether the Recovery Has Further to Run.
Target (NYSE: TGT) closed at $163.18 on Friday, Aug. 28, up about 70% year-to-date but still down roughly 33% from its level five years ago.The recovery this year has been sharp. Over the trailing 12 months, it is up 71.18%. That said, five years ago, Target stock traded at $249.18, so the five-year performance remains negative at 33.46%, and the market capitalization sits near $75.38 billion. Image source: Target.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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