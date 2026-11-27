Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
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27.11.2026 17:52:12
Target Launches Cyber Monday Sale With Discounts Of Up To 50%
(RTTNews) - Retailer Target Corp. (TGT) announced on Friday that its online-only Cyber Monday sale will begin on November 30, offering discounts of up to 50% on thousands of products across categories including toys, electronics, apparel, beauty and home goods.
The company said the promotion will be available through Target.com and the Target app starting at 2 a.m. Central Time.
Target said the event will also feature its AI-powered shopping assistant, Ask Target, and an expanded assortment from its Target Plus third-party marketplace.
The retailer said Target Circle members will be eligible for its annual promotion offering 10% off Target gift cards on December 5 and December 6.
On NYSE, shares of Target were down 0.03% at $172.16.
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