Target legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Target hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Target hat ein EPS von 0,01 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Target 163,79 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 184,60 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 0,050 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,78 Prozent auf 579,66 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 584,20 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

