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20.11.2026 06:31:28
Target legte Quartalsergebnis vor
Target ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Target die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 139,08 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,51 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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