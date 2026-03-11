Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|
11.03.2026 11:27:43
Target Lowers Prices On 3,000 Spring Favorites
(RTTNews) - Target (TGT) said it is lowering prices on more than 3,000 on-trend items across its apparel and home assortment, baby essentials and select food and beverages. The company said most of the price reductions are 5% to 20% lower than the original price.
Target's price reductions start in March and continue throughout spring on select items, including: Women's and kids' Apparel; Bedding sets, blankets and sheets; On-trend footwear options including flats, sandals, sneakers; and baby items, household essentials and pantry staples.
In pre-market trading on NYSE, Target shares are down 0.18 percent to $120.52.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Corp.
|
06.03.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Target gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.02.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)