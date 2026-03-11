Target Aktie

Target für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 11:27:43

Target Lowers Prices On 3,000 Spring Favorites

(RTTNews) - Target (TGT) said it is lowering prices on more than 3,000 on-trend items across its apparel and home assortment, baby essentials and select food and beverages. The company said most of the price reductions are 5% to 20% lower than the original price.

Target's price reductions start in March and continue throughout spring on select items, including: Women's and kids' Apparel; Bedding sets, blankets and sheets; On-trend footwear options including flats, sandals, sneakers; and baby items, household essentials and pantry staples.

In pre-market trading on NYSE, Target shares are down 0.18 percent to $120.52.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Target Corp.

mehr Nachrichten