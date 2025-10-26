Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
26.10.2025 14:30:00
Target might be cutting jobs, but its ‘kitchen sink’ moment hasn’t hit yet
Wall Street analysts suggested the worst was still yet to come for Target. Molson, Amazon, Meta and GM are also trimming staff.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!