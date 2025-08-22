|
22.08.2025 06:31:29
Target präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Target lud am 20.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Milliarden USD.
