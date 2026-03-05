|
05.03.2026 06:31:28
Target präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Target hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,49 Prozent auf 30,45 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 30,46 Milliarden USD erwartet.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,13 USD beziffert. Im Vorjahr waren 8,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,68 Prozent auf 104,78 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Target 106,57 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,30 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 104,76 Milliarden USD prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.