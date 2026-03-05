Target präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Target hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,49 Prozent auf 30,45 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 30,46 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,13 USD beziffert. Im Vorjahr waren 8,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,68 Prozent auf 104,78 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Target 106,57 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,30 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 104,76 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at