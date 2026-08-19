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WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

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19.08.2026 12:48:35

Target Q2 Profit Surges On Comps Growth, Lifts FY26 Outlook; But Stock Down In Pre-market

(RTTNews) - Target Corp. (TGT), a major U.S. retailer, reported Wednesday significantly higher profit for its second quarter, driven by higher net sales and comparable sales. Further, the firm lifted fiscal 2026 outlook.

In pre-market activity on the NYSE, the shares were losing around 3.75 percent, trading at $146.90.

The second-quarter net earnings were $1.877 billion, more than double the $935 million earned in the same quarter last year.

Earnings per share reached $4.11 compared with $2.05 a year ago, representing a 100.3 percent increase. Operating income totaled $2.560 billion, up 94.4 percent from the prior year period.

Net sales for the second quarter reached $26.539 billion, a 5.3 percent increase from $25.211 billion last year. The company attributed the sales growth to a 5.0 percent increase in merchandise sales and a 20.1 percent increase in non-merchandise sales.

Comparable sales grew 3.8 percent in the second quarter. The retailer saw comparable store sales increase by 2.7 percent and comparable digital sales rise 8.7 percent.

Looking ahead for fiscal 2026, Target now expects earnings per share, on a reported and adjusted basis, in a range of $9.90 to $10.90, compared with prior guidance of $7.50 to $8.50. The outlook includes approximately $1.65 in second quarter tariff refund benefits. Excluding tariff refunds, the midpoint of the guidance range reflects a $0.75 increase.

Full-year net sales growth is now expected in a range around 5 percent, one percentage point higher than the prior guidance range.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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