Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
|
03.03.2026 13:39:09
Target Q4 Net Profit, Net Sales Decline, But Shares Jump 14.4%
(RTTNews) - Discount retailer Target Corp. (TGT) reported Tuesday that net earnings for the fourth quarter decreased to $1.05 billion or $2.30 per share from $1.10 billion or $2.41 in the year-ago quarter.
Excluding items, adjusted earnings for the quarter was $2.44 per share, compared to $2.41 per share in the year-ago quarter.
Net sales for the quarter declined 1.5 percent to $30.45 billion from $30.92 billion in the same quarter last year. Total comparable sales decreased 2.5 percent in the quarter.
In Tuesday's pre-market trading, TGT is trading on the NYSE at $70.47, up $8.88 or 14.42 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Corp.
|
03.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Target gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.02.26