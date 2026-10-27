Target Refreshes Threshold Brand With Over 800 New Items

(RTTNews) - Target Corporation (TGT), a retail company and discount department store chain, on Tuesday announced the Threshold home brand has added over 800 new items to bring a broader range of styles, elevated quality, and accessible value with better shopping experiences in all stores and online.

The reinvention of Threshold, a nearly $3 billion owned brand, is part of Target's multi-year strategy, the retailer said.

Reinvented products are already in markets, including throws, decorative accessories, and candles, which are registering double-digit growth. Tests of updated product presentations in stores show mid-single-digit lifts in sales and units.

TGT was up by 0.03% at $148.54 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.