Target Aktie

Target für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 12:45:28

Target Rolls Out Extended Hours, Delivery Options And Deals For Last-Minute Holiday Shoppers

(RTTNews) - Target Corporation (TGT) on Thursday outlined its holiday shopping support features, highlighting extended hours, fast fulfillment options, exclusive gift items, and digital tools for last-minute shoppers.

Target stores will operate from 7 a.m. to midnight through December 23 and until 8 p.m. on Christmas Eve. Customers can place Drive Up and Order Pickup orders until 6 p.m. on December 24 and collect them by 8 p.m. Same-day delivery through the Target Circle 360 membership program is available with no markups for orders placed by 3 p.m. on Christmas Eve. Next-day delivery is also offered in 35 metro areas.

The retailer announced several exclusive holiday gift options, including Caitlin Clark trading cards, Tiny Vinyl records, the Barbie x Joanna Gaines collection, and a limited-edition Dr. Squatch "Not Santa" soap. From December 21-24, Target's Holiday Countdown Sale will offer deals such as up to 50% off select toys and sporting goods, up to 40% off tech items, a $10 gift card with a $40 beauty or health purchase, and discounts on adult sweaters and denim. Target Circle members will receive additional exclusive promotions.

Target also highlighted several digital tools designed to make shopping easier, including the Target experience in ChatGPT for quick gift suggestions, the Target Gift Finder for personalized recommendations, a List Scanner that converts handwritten lists into shoppable items, and Store Mode in the Target app to help customers find products inside stores.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Target Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Target Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Target Corp. 80,20 -1,16% Target Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen