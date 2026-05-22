Target: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Target lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,19 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 137,63 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at