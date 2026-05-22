|
22.05.2026 06:31:29
Target: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Target hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,47 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 102,22 ARS je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35 518,36 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 25 770,37 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!