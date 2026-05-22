Target: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Target hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,47 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 102,22 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35 518,36 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 25 770,37 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at