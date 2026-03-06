Target stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Target präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 138,24 ARS gegenüber 102,50 ARS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 43 926,54 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 31 553,45 Milliarden ARS umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 432,87 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 344,93 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 133 882,80 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 99 563,00 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 34,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at