Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
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18.11.2026 18:25:47
Target Stock Jumps 5% As Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Target Corp. (TGT) shares are up 5.37 percent, gaining $8.57 to $168.10 on Wednesday, after the retailer reported higher third-quarter profit and revenue. The results showed stronger earnings compared with the same period last year.
TGT is currently trading at $168.10, up from the previous close of $159.53 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $159.95 and $169.84 during the session, with volume of approximately 4.60 million shares, compared with an average volume of 4.03 million. Its 52-week range is $83.44 to $170.75.
Target reported net earnings of $1.211 billion, or $2.65 per share, compared with $689 million, or $1.51 per share, a year earlier. Adjusted earnings were also $2.65 per share. Revenue increased 7.1 percent to $27.067 billion from $25.270 billion. For the full year, Target expects earnings per share of $10.65 to $11.40 and net sales growth of around 6 percent, one percentage point above its previous guidance range.
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