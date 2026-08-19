Target Aktie

Target für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 17:31:07

Target Stock Rises 5% After Q2 Profit Surges

(RTTNews) - Target Corporation (TGT) shares rose $7.88, or 5.17 percent, to $160.36 on Wednesday, after the retailer reported higher second-quarter profit and revenue compared with a year earlier.

The stock opened at $147.80 and traded between $146.21 and $161.52 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $83.44 to $161.52. Trading volume reached 4.00 million shares, compared with an average daily volume of 4.68 million shares.

Net income increased to $1.877 billion, or $4.11 per share, from $935 million, or $2.05 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $5.83 per share. Revenue rose 5.3 percent to $26.539 billion from $25.211 billion. Target expects full-year 2026 earnings per share of $9.90 to $10.90 and revenue growth of 5 percent.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Target Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Target Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Target Corp. 135,40 -0,73% Target Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen