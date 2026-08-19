Target Stock Rises 5% After Q2 Profit Surges

(RTTNews) - Target Corporation (TGT) shares rose $7.88, or 5.17 percent, to $160.36 on Wednesday, after the retailer reported higher second-quarter profit and revenue compared with a year earlier.

The stock opened at $147.80 and traded between $146.21 and $161.52 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $83.44 to $161.52. Trading volume reached 4.00 million shares, compared with an average daily volume of 4.68 million shares.

Net income increased to $1.877 billion, or $4.11 per share, from $935 million, or $2.05 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $5.83 per share. Revenue rose 5.3 percent to $26.539 billion from $25.211 billion. Target expects full-year 2026 earnings per share of $9.90 to $10.90 and revenue growth of 5 percent.