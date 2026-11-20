Target hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 167,01 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87,36 ARS je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,68 Prozent auf 40 937,24 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35 086,31 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at