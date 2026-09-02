TargetEveryOne AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TargetEveryOne AB hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at