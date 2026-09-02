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02.09.2026 06:31:29
TargetEveryOne AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TargetEveryOne AB hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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