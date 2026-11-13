TargetEveryOne AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TargetEveryOne AB hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TargetEveryOne AB -0,030 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 69,01 Prozent auf 0,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at