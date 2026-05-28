TargetEveryOne AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TargetEveryOne AB veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TargetEveryOne AB ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SEK vermeldet.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 77,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TargetEveryOne AB 1,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at