AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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18.11.2026 23:09:36
Target’s Shoppers Are Coming Back as Store Traffic Jumps 5% After Falling 2.2% a Year Ago. Can the Momentum Last?
You may have missed it from all the attention on AI stocks this year, but Target (NYSE:TGT) is one of the best-performing stocks in the S&P 500.
The retail giant has jumped 74% year-to-date as it's put its earlier struggles behind it and returned to growth under new CEO Michael Fiddelke.
Target kept that momentum going in the third quarter as the stock jumped 6.7% Wednesday on another strong earnings report.
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