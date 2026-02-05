|
05.02.2026 06:21:38
Tarif-Azubis verdienen deutlich mehr
BONN (dpa-AFX) - Die Bezahlung von Azubis in tarifgebundenen Betrieben hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Über alle Ausbildungsjahre hinweg verdienten Auszubildende in solchen Unternehmen 2025 im Schnitt 1.209 Euro brutto im Monat und damit 76 Euro mehr als 2024 (+ 6,7 Prozent). Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.
Im ersten Ausbildungsjahr lagen die Vergütungen bei durchschnittlich 1.117 Euro, im vierten Jahr betrugen sie 1.339 Euro. Bei der Bezahlung gibt es große Unterschiede. So verdienten angehende Versicherungs- und Finanzanlagenberater im Schnitt 1.404, Zimmerer 1.343 und Elektroniker für Betriebstechnik 1.335 Euro im Monat. Am anderen Ende der Skala stehen Azubis in Apotheken mit 925, angehende Tourismuskaufleute mit 918, und Friseure mit nur 727 Euro.
Etwa 55 Prozent der Auszubildenden arbeitete 2022 nach Berechnungen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung in einem tarifgebundenen Unternehmen./jr/DP/zb
