Air France-KLM Aktie

Air France-KLM ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855111 / ISIN: FR0000031122

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 13:03:38

Tarifabschluss verhindert Streiks an Fluggastkontrollen

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Flugpassagiere müssen die kommenden beiden Jahre keine Streiks des Luftsicherheitspersonals an den Kontrollstellen fürchten. Ohne Arbeitsniederlegungen haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag geeinigt, der bis Ende 2028 läuft.

Wie beiden Seiten mitteilten, erhalten die rund 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheit im kommenden Jahr eine Gehaltssteigerung von 3,6 Prozent und im Jahr 2028 weitere 3,3 Prozent mehr Geld. Bereits im kommenden Jahr erreicht die unterste Entgeltstufe 18,01 Euro und wächst im Folgejahr auf 18,60 Euro. In der höchsten Stufe sind es zunächst 25,90 Euro und dann 26,75 Euro. Die Beschäftigten sind für die Kontrollen von Personen und Gepäck an den Zugängen zu den Sicherheitsbereichen zuständig.

Die Einigung stelle für die Unternehmen erneut eine erhebliche Belastung dar, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Christian Huber. In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld stiegen die Kosten massiv. Verdi-Vertreter Wolfgang Pieper betonte die Entschlossenheit der Beschäftigten, die dazu geführt habe, dass die Arbeitgeber ihr Angebot noch einmal deutlich aufgestockt hätten./ceb/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Air France-KLM

mehr Nachrichten

Analysen zu Air France-KLM

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 14,13 -2,11% AIR France-KLM
Lufthansa AG 8,76 -1,13% Lufthansa AG
Ryanair 25,47 -1,01% Ryanair

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen