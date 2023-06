Tarifbindung in Deutschland lag 2022 bei 49 Prozent

WIESBADEN (Dow Jones)--Mit 49 Prozent war im Jahr 2022 knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, bestanden deutliche Unterschiede zwischen den Branchen.

Die höchste Tarifbindung gab es in den Sektoren Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung mit 100 Prozent. Es folgten Energieversorgung (85 Prozent), Erziehung und Unterricht (82 Prozent) und Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (75 Prozent).

Die Sektoren mit der geringsten Tarifbindung im Jahr 2022 waren Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (11 Prozent), Gastgewerbe (20 Prozent), Kunst, Unterhaltung und Erholung (21 Prozent) sowie Grundstücks- und Wohnungswesen (22 Prozent).

Die Bundesregierung formulierte explizit eine verbesserte Tarifbindung im Handwerk als Ziel im Koalitionsvertrag. Rund 42 Prozent aller Beschäftigten im Handwerk waren 2022 in einem tarifgebundenen Handwerksbetrieb beschäftigt.

Was die Tarifbindung in diesen Betrieben angeht, gab es deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland: Während sie in Ostdeutschland nur 32 Prozent betrug, lag sie in Westdeutschland bei 43 Prozent.

Auf europäischer Ebene stehen Ergebnisse zur Tarifbindung für das Berichtsjahr 2018 zur Verfügung. Mit 48 Prozent Tarifbindung rangiert Deutschland bei diesem Ranking auf Platz 18 und liegt damit deutlich unter der vom Europäischen Parlament anvisierten Zielmarke von 80 Prozent.

Für Frankreich, Irland, Italien und Slowenien berechnete sich auf Basis der von Eurostat veröffentlichten Ergebnisse von 2018 eine Tarifbindung von 100 Prozent, gefolgt von Finnland (96 Prozent), Österreich, Rumänien (jeweils 94 Prozent) und Griechenland (93 Prozent).

Für Estland und Ungarn wurde mit 8 beziehungsweise 18 Prozent die geringste Tarifbindung ermittelt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 02:21 ET (06:21 GMT)