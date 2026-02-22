Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
22.02.2026 16:00:00
Tariff costs and refunds take the spotlight as Home Depot, TJX and other retailers report earnings this week
The Supreme Court struck down most of the Trump administration’s tariffs, but uncertainty remains for store chains.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
