Wal-Mart Stores Aktie
ISIN: ARDEUT110400
|
20.01.2026 18:34:00
Tariff fears are back — and they’re hitting Amazon, Walmart and other retail stocks
Retail stocks slumped Tuesday as tariff fears returned following President Donald Trump’s latest threat against eight European countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.