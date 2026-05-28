The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.05.2026 14:00:00
Tariff Fears Are Rattling the Market. Here's What 100 Years of Data Says About What Happens Next.
Tariffs have been a hot-button topic for both businesses and consumers over the last year. Now that tariff refunds are starting to roll out for importers, some investors are concerned that the U.S. could end up paying more for the refunds than it collects in tariff revenue -- potentially complicating economic growth.Regardless of how the tariff situation unfolds, confusion and uncertainty aren't generally great for investor optimism. Here's what history says about what might be coming next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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