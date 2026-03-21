Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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21.03.2026 09:15:00
Tariff-Related Lawsuits Could Hurt Costco Stock, but the Reason Why May Surprise You
One of the more surprising victims of the recent tariffs is Costco (NASDAQ: COST). The company said it fought them as much as it could and did not pass on their full cost to consumers, and even sued the Trump administration to have them refunded.However, since the Supreme Court struck down the tariffs, at least one customer has turned against Costco, suing the company in the hopes of obtaining tariff refunds.So far, Costco's stock price has not moved significantly since that lawsuit was filed. Nonetheless, these actions could hurt the retail stock for reasons investors may not expect. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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