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WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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06.04.2026 02:15:00

Tariff Uncertainty Is Back: Why Selling Into the Fear Has Rarely Paid Off

Tariffs appear to be back on the menu. Speculation is growing that President Donald Trump may raise tariffs to 15%, with White House trade advisor Peter Navarro recently saying that "it's in the process to happen." The European Union is scrambling to reach a new trade deal; China opened an investigation into Trump's trade practices, suggesting a cold relationship between the countries; and Canadian tourism to the U.S. is still down sharply. All of those news items suggest the stock market may be in for a volatile few weeks, and that's not even including the Strait of Hormuz blockade. Although some investors get afraid by headlines like these, the truth is that selling into fear has rarely paid off. Buying and holding long-term investments has been a winning formula for many years, and this time likely won't be any different.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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