Birkenstock Aktie
WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30
|
13.05.2026 20:58:43
Tariffs, Forex And Middle East Turmoil Bite Birkenstock, Leave Footprint On Margins
This article Tariffs, Forex And Middle East Turmoil Bite Birkenstock, Leave Footprint On Margins originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Birkenstock
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Birkenstock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|EQS-News: BIRKENSTOCK ANNOUNCES FISCAL SECOND QUARTER (ENDED MARCH 31, 2026) RESULTS DATE AND CONFERENCE CALL SCHEDULED FOR MAY 13, 2026 (EQS Group)
|
12.02.26
|Birkenstock-Aktie fällt dennoch: Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Birkenstock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.12.25
|Birkenstock-Aktie dennoch tiefrot: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
18.11.25