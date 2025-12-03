XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 05:49:40

Tarifrunde für öffentlichen Dienst startet

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Tarifrunde für die Beschäftigten der Bundesländer beginnt an diesem Mittwoch in Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sieben Prozent mehr Einkommen für die Landesbeschäftigten, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte die Forderung bereits als überhöht zurückgewiesen.

Es geht laut Verdi um das Entgelt rund 925.000 Tarifbeschäftigten und die Besoldung von rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamten, auf die ein Ergebnis in den einzelnen Ländern jeweils per Gesetz übertragen werden soll. Indirekt betroffen sind somit auch etwa verbeamtete Lehrkräfte und Landespolizeien. Nur Hessen verhandelt mit den Gewerkschaften gesondert und ist bei der Tarifrunde außen vor. Angesetzt sind drei Verhandlungstermine bis zum letzten geplanten Aufeinandertreffen beider Seiten Mitte Februar in Potsdam./bw/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen