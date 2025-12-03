Tarifrunde für öffentlichen Dienst startet

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Tarifrunde für die Beschäftigten der Bundesländer beginnt an diesem Mittwoch in Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sieben Prozent mehr Einkommen für die Landesbeschäftigten, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte die Forderung bereits als überhöht zurückgewiesen.

Es geht laut Verdi um das Entgelt rund 925.000 Tarifbeschäftigten und die Besoldung von rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamten, auf die ein Ergebnis in den einzelnen Ländern jeweils per Gesetz übertragen werden soll. Indirekt betroffen sind somit auch etwa verbeamtete Lehrkräfte und Landespolizeien. Nur Hessen verhandelt mit den Gewerkschaften gesondert und ist bei der Tarifrunde außen vor. Angesetzt sind drei Verhandlungstermine bis zum letzten geplanten Aufeinandertreffen beider Seiten Mitte Februar in Potsdam./bw/DP/mis